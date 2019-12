Cagliari participa da inauguração da árvore de Natal de Belém

CAGLIARI, 02 DEZ (ANSA) – A relação entre o Cagliari e Belém, na Cisjordânia, continua cada vez mais forte. O clube sardo voltou neste final de semana para a região por ocasião da cerimônia de iluminação da árvore de Natal da cidade palestina.

A delegação do Cagliari foi formada por alguns diretores e jovens jogadores de uma escola de futebol do clube. A visita do time italiano foi através de um convite do prefeito de Belém, Anton Salman.

O evento fortaleceu a união entre o clube italiano e Belém, que foi formada após a abertura de um campo de futebol em homenagem a Davide Astori, capitão da Fiorentina e ex-jogador do Cagliari que faleceu em 4 de março de 2018, vítima de uma parada cardíaca.

A ideia de homenagear o zagueiro foi do projeto internacional “Assist for Peace” e o campo foi “aberto a crianças de todas as religiões e nacionalidades”. O campo está localizado próximo da Basílica da Natividade.

A construção do campo foi financiada por Cagliari e Fiorentina, clubes que Astori jogou e se destacou durante a carreira.

No domingo (1), um time formado por atletas locais enfrentou a equipe de uma escola de futebol do Cagliari.(ANSA)