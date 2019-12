Cagliari ganha e será o rival de estreia da Inter de Milão na Copa da Itália

A Copa da Itália teve nesta semana a disputa da quarta fase eliminatória, que antecede as oitavas de final. Nesta fase entram as oito melhores equipes da última edição do Campeonato Italiano e nesta quinta-feira Inter de Milão e Roma conheceram os seus adversários de suas estreias, que acontecerão daqui pouco mais de um mês.

Atual líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão terá pela frente o Cagliari, que nesta quinta-feira derrotou a Sampdoria por 2 a 1, na cidade de Cagliari, na ilha da Sardenha. Os gols do time mandante foram marcados por Cerri e Ragatzu – Gabbiadini descontou. O duelo acontecerá em 15 ou 22 de janeiro no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Com boa campanha no Campeonato Italiano e na Liga Europa, a Roma conheceu contra quem fará a sua estreia na Copa da Itália. Será contra o Parma, que nesta quinta-feira ganhou do Frosinone por 2 a 1, no estádio Enio Tardini, em Parma. A vaga só veio em uma cobrança de pênalti aos 47 minutos do segundo tempo, convertida por Hernani. Antes, Siligardi havia aberto o placar para os mandantes e Trotta empatado para os visitantes, já depois do intervalo.

A quarta fase eliminatória começou na terça-feira com três jogos. A Cremonese derrotou em casa o Empoli por 2 a 1 e será a rival da Lazio, a atual campeã, nas oitavas de final; a Fiorentina bateu o Cittadella por 2 a 0, em Florença, e jogará contra a Atalanta, que perdeu a decisão da edição passada; e o Genoa ganhou como mandante do Ascoli por 3 a 2 para se credenciar a ser o adversário do Torino.

Na quarta-feira, a Udinese goleou em casa o Bologna por 4 a 0 e enfrentará a Juventus; o Perugia surpreendeu o Sassuolo com a vitória como visitante por 2 a 1, se credenciando para jogar contra o Napoli; e o SPAL goleou o Lecce por 5 a 1, em Ferrara, e será o rival do Milan.