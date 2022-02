Cagliari escapa do Z-4, com participação de brasileiro, após vitória sobre a Atalanta Surpreendendo como visitante, Cagliari ganha com assistência do lateral Dalbert

Neste domingo (06), o Cagliari triunfou sobre a Atalanta fora de casa pelo placar de 2 a 1 e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, com direito a assistência do lateral Dalbert.

Os gols da partida saíram somente na segunda etapa. O lateral-esquerdo Dalbert realizou um cruzamento aos 5 minutos do período final e contou com a finalização certeira do uruguaio Gastón Pereiro.

Com desvantagem numérica em campo, a Atalanta igualou o marcador com o zagueiro José Luis Palomino, mas o êxtase do time da casa passou rapidamente. Raoul Bellanova construiu jogada pela direita e tocou para o Gaston marcar o seu segundo gol. Depois disso, a Atalanta não conseguiu empatar diante de sua torcida.

– Foi um jogo muito importante pra gente – exclamou Dalbert. O lateral-esquerdo ainda completou reconhecendo o comprometimento da equipe.

A equipe viaja até a região da Toscana para enfrentar o Empoli na próxima rodada. O jogo acontecerá no próximo domingo (13), no estádio Carlo Castellani.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais