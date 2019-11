Cagliari derrota Atalanta; Verona vence Brescia e Balotelli denuncia racismo

Time revelação do início de temporada, o Cagliari (5º) venceu o Atalanta (4º) fora de casa por 2 a 0 neste domingo em uma partida da 11ª rodada da Serie A e se igualou ao adversário com os mesmos 21 pontos.

O meia croata Mario Pasalic fez um gol contra no primeiro tempo (32), o primeiro para os visitantes, que decretaram a vitória na segunda etapa graças ao meia uruguaio Christian Oliva (58).

A vitória do Cagliari foi aplaudida pela Roma, que após vencer o Napoli no sábado (2-1) se acomoda na terceira posição. A líder Juventus e a Inter de Milão (2º) contam com sete e seis pontos de vantagem, respectivamente, sobre os romanos.

A expulsão do atacante esloveno Josip Ilicic aos 39 minutos prejudicou o Atalanta, que não era derrotado na Serie A desde o último dia 1º de setembro na segunda rodada, contra o Torino (13º).

Em outras partidas do dia, a Udinese (12º) ganhou um fôlego com uma vitória de 3 a 1 fora de casa contra o Genoa (17º), enquanto que Lecce (16º) e Sassuolo (15º) empataram em 2-2 e não se afastam da zona de rebaixamento.

O Verona (9º) venceu o Brescia (18º) em casa por 2 a 1. O atacante Mario Balotelli fez o único gol dos visitantes e protagonizou um incidente no segundo tempo da partida, quando foi objetivo de aparentes gritos racistas.

Depois de uma jogada na ponta esquerda, Balotelli pegou a bola com as mãos e a lançou violentamente na direção dos torcedores veroneses.

Furioso, o jogador colocou os dedos nas orelhas, indicando que havia ouvido algo, e em seguida se dirigiu à beira do campo caminhando atrás do gol do Verona, como se quisesse abandonar o jogo.

O atacante foi cercado por seus companheiros e também por muitos dos jogadores do Verona, que tentaram acalmá-lo e o abraçaram.

A partida ficou interrompida durante alguns minutos até que o locutor do estádio anunciou que os jogadores iriam para o vestiário em caso de outro incidente do mesmo tipo.

Essa mensagem foi vaiada por grande parte dos espectadores, mas a partida foi reiniciada, com Balotelli em campo.

— Resultados de la 11ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Roma – Napoli 2 – 1

Bologna – Inter 1 – 2

Torino – Juventus 0 – 1

– Domingo (horário de Brasília):

Atalanta – Cagliari 0 – 2

Genoa – Udinese 1 – 3

Hellas Verona – Brescia 2 – 1

Lecce – Sassuolo 2 – 2

(15h00) Fiorentina – Parma

(17h45) Milan – Lazio

– Segunda-feira:

(17h45) SPAL – Sampdoria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 29 11 9 2 0 19 9 10

2. Inter 28 11 9 1 1 24 11 13

3. Roma 22 11 6 4 1 20 12 8

4. Atalanta 21 11 6 3 2 30 18 12

5. Cagliari 21 11 6 3 2 18 10 8

6. Lazio 18 10 5 3 2 22 10 12

7. Napoli 18 11 5 3 3 21 15 6

8. Fiorentina 15 10 4 3 3 15 13 2

9. Hellas Verona 15 11 4 3 4 9 9 0

10. Parma 13 10 4 1 5 15 14 1

11. Milan 13 10 4 1 5 10 13 -3

12. Udinese 13 11 4 1 6 8 18 -10

13. Bologna 12 11 3 3 5 15 17 -2

14. Torino 11 11 3 2 6 11 17 -6

15. Sassuolo 10 10 3 1 6 18 20 -2

16. Lecce 10 11 2 4 5 13 21 -8

17. Genoa 8 11 2 2 7 14 26 -12

18. Brescia 7 10 2 1 7 10 16 -6

19. SPAL 7 10 2 1 7 7 17 -10

20. Sampdoria 5 10 1 2 7 6 19 -13

