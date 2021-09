Cagliari demite Leonardo Semplici após derrota contra Genoa

CAGLIARI, 14 SET (ANSA) – Após um começo ruim de temporada, o Cagliari demitiu o técnico Leonardo Semplici nesta terça-feira (14). Até o momento, o clube sardo conquistou somente um ponto na Série A do Campeonato Italiano.

A gota d’água para a diretoria do Cagliari foi a dura derrota em casa contra o Genoa, pela terceira rodada da liga. O Casteddu estava ganhando por 2 a 0, mas levou a virada em um curto espaço de tempo na etapa final.

Este placar, combinado com o empate contra o Spezia e a derrota para o Milan por 4 a 1, resultou na demissão de Semplici, que chegou em fevereiro para substituir Eusebio Di Francesco.

Até o momento, a diretoria do Cagliari ainda não definiu o substituto de Semplici. No entanto, de acordo com a imprensa local, os nomes de Diego López e Walter Mazzarri circulam na Sardenha.

O Cagliari é o 17º colocado da Série A, com somente um ponto conquistado. O rossoblù vai encarar na próxima rodada a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma. (ANSA).

Veja também