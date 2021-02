Cagliari demite Di Francesco após nova derrota na Série A

CAGLIARI, 22 FEV (ANSA) – Sem vencer há 16 jogos e na zona de rebaixamento da Série A, o Cagliari demitiu nesta segunda-feira (22) o técnico Eusebio Di Francesco.

O comandante deixa o cargo após somar somente 15 pontos em 23 jogos. A última vitória do Cagliari no Campeonato Italiano foi no dia 7 de novembro de 2020 diante da Sampdoria.

A decisão de demitir Di Francesco acontece menos de um mês depois do Cagliari ter renovado o contrato do técnico até 2023.

De acordo com a imprensa italiana, Leonardo Semplici já chegou na Sardenha e deverá ser contratado para substituir Di Francesco. O Cagliari também comunicou o retorno de Stefano Capozzuca como diretor esportivo.

Na 18ª colocação da Série A, o próximo compromisso do Cagliari será contra o lanterna Crotone no domingo (28). (ANSA).

