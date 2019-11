Cagliari bate Atalanta fora de casa e cola no ‘G4’

SÃO PAULO, 03 NOV (ANSA) – O Cagliari derrotou a sensação Atalanta em Bergamo por 2 a 0, em partida válida pela 11ª rodada da Série A, e encostou de vez na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Uefa.

Os gols do time sardo foram marcados por Pasalic, contra, no primeiro tempo, e por Oliva, na etapa final. Com isso, o Cagliari chegou a 21 pontos na tabela, na quinta posição, e empatou com a Atalanta, que leva vantagem no saldo de gols.

Os dois clubes estão apenas um ponto atrás da Roma, terceira colocada. O campeonato é liderado pela Juventus, com 29, um ponto a mais que a Inter de Milão.

Após ter lutado contra o rebaixamento na temporada passada, o Cagliari investiu pesado em contratações e apostou em nomes como o experiente Radja Nainggolan (Inter), que já tinha passagem pelo clube, Nahitan Nández (Boca Juniors) e Marko Rog (Sevilla).

A Atalanta é outra sensação do futebol italiano e já vem de boas temporadas em sequência, inclusive com direito a uma vaga na Liga dos Campeões. O time de Bergamo acumula três derrotas em três jogos na Champions, mas faz campanha sólida na Série A e briga novamente por competições europeias. (ANSA)