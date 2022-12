Cagliari anuncia retorno de Claudio Ranieri após 31 anos

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/12/2022 - 17:05 Compartilhe

CAGLIARI, 23 DEZ (ANSA) – O Cagliari anunciou nesta sexta-feira (23) a contratação do italiano Claudio Ranieri como seu novo treinador até junho de 2025, 31 anos depois de ele deixar o cargo.





“Bem-vindo de volta”, escreveu o clube rossoblù no Twitter sobre o retorno do técnico famoso na Inglaterra por comandar o Leicester City.

Com 71 anos, Ranieiri, que também treinou vários clubes na Itália, incluindo Juventus, Roma e Inter de Milão, além de times da Espanha e da França, assume o comando do Cagliari a partir de 1º de janeiro.

O time está em 14º lugar na segunda divisão depois de ter sido rebaixado na temporada passada. No passado, o treinador romano alcançou os primeiros sucessos da carreira na Sardenha com duas subidas consecutivas das séries C para A.





Os números do contrato não foram revelados, mas há relatos de que seria um valor acima da média para a categoria. (ANSA).

