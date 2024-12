Caged: comércio (94.572 vagas) e serviços (67.717 vagas) puxam emprego em novembro

A abertura líquida de 106.625 vagas de trabalho com carteira assinada em novembro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi puxada pelo desempenho do setor de comércio no mês, com a criação de 94.572 postos formais, seguido pelo serviços, que abriu 67.717 vagas.

Já a indústria fechou 6.678 vagas em novembro. Houve ainda fechamento de vagas no setor de construção, em 30.091 vagas, e na agropecuária, em 18.887 postos.

No décimo primeiro mês do ano, 21 das 27 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi registrado em São Paulo, com saldo positivo de 38.562 postos de trabalho. Já o pior aconteceu no Mato Grosso, onde 7.852 vagas foram fechadas.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.152,89 em novembro. Comparado ao mês anterior, houve uma redução de R$ 7,40 no salário médio de admissão, uma queda de 0,34%.