Caged: Brasil abre 244 mil empregos com carteira em março, acima do esperado

Da redação com Reutersi Da redação com Reuters https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-reuters/ 30/04/2024 - 9:38

O Brasil abriu 244.315 vagas formais de trabalho em março, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado ficou bem acima da expectativa apontada em pesquisa da Reuters, de criação líquida de 188 mil empregos.

O número de vagas com carteira assinada criadas em março superou o total registrado em março de 2023 (194.372), mas ficou abaixo do número de fevereiro (306.708).

No acumulado do ano, o saldo foi é de 719.033 empregos formais, resultado de 6.622.749

admissões e 5.903.716 desligamentos. Em 12 meses, o país criou 1.647.505 postos com carteira assinada, resultado de 23.795.523 admissões e de 22.148.018 desligamentos.

Segundo o governo, o Brasil soma atualmente um estoque de 46,2 milhões de empregos com carteira assinada, o que representa uma alta de 0,53% em relação ao mês de fevereiro.