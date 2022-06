Cafeína pode ser o segredo para cabelos lindos e saudáveis; entenda Além de te fornecer energia, esse composto pode ser seu aliado na beleza; saiba como usá-lo a seu favor

Além de ser, talvez, a principal responsável por te dar energia todas as manhãs, a cafeína também pode ser a salvação para seus cabelos.

+ 10 alimentos que podem beneficiar o crescimento dos cabelos





+ Cafeína tem benefícios comprovados pela ciência; conheça-os

Há muito tempo, este “elixir” multiuso tem sido usado para diversos propósitos de beleza, como esfoliação para celulite e cuidados com as madeixas. Agora, a ciência está confirmando que a substância é, realmente, benéfica para a saúde capilar, podendo até mesmo aumentar o crescimento dos fios. As informações são da “Slice”.

Cafeína pode ser o segredo para cabelos lindos e saudáveis

O segredo está na capacidade da substância de neutralizar o DHT — hormônio responsável pela queda de cabelo — e aumentar o fluxo sanguíneo para o couro cabeludo.

Isso é bom porque seu sangue traz oxigênio e nutrientes que ajudam os cabelos a se manterem saudáveis e fortes. Quando isso está faltando — seja devido a genes ou uma dieta pobre — os folículos capilares podem não suportar adequadamente o cabelo, levando a desbaste, ressecamento ou até perda dos fios.

+ 9 alimentos consumidos pelas pessoas mais velhas do mundo

Embora não seja uma solução instantânea (de acordo com o portal, pode levar mais de três meses para que os benefícios comecem a aparecer), adicionar a cafeína à sua rotina de cuidados com os cabelos pode dar aos seus o que eles precisam. Para isso, converse com seu dermatologista e descubra a melhor forma de incorporar a substância ao seu dia a dia.