Cafeicultura será próximo setor a se reunir com presidente Lula, diz ministro da Agricultura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá em breve representantes da cafeicultura brasileira, segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. “O próximo setor a se reunir com o presidente Lula será o setor do café, do grão à xícara, incluindo a exportação”, afirmou ele a jornalistas nesta quarta-feira. De acordo com o ministro, a data do encontro está sendo definida junto com o chefe de gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. “Estamos aguardando a agenda do presidente”, acrescentou.

O encontro integra uma série de agendas promovidas por Lula a fim de se aproximar do agronegócio. Há duas semanas, o presidente recebeu cerca de 60 produtores de frutas para um churrasco na Granja do Torto.

