Café/USDA: produção na Colômbia deve cair 1,4% em 2021/22

São Paulo, 21/051 – A produção de café na Colômbia deve somar 14,1 milhões de sacas de 60 kg em 2021/22, estima o adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Bogotá. A projeção representa leve queda de 1,4% ante a estimativa revisada do adido para 2020/21, de 14,3 milhões de sacas. Segundo o adido, chuvas excessivas e nebulosidade em março e abril deste ano afetaram o período de floração em algumas regiões, o que pode ter impacto sobre a colheita em outubro e novembro.

O adido do USDA prevê que o país vá exportar 13,5 milhões de sacas no ciclo 2021/22, volume 2,2% menor do que o estimado para a temporada 2020/21, de 13,8 milhões de sacas. A expectativa de queda reflete a menor produção e um esperado aumento do consumo interno. De acordo com o USDA, a demanda doméstica deve crescer de 2 milhões para 2,1 milhões de sacas, com o maior consumo em casa e a retomada das atividades em segmentos como o de food service.

Veja também