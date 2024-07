Café/USDA: Exportação da Etiópia tem crescimento médio mensal de 36%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 19:42 Para compartilhar:

São Paulo, 11/07 – As exportações de café da Etiópia registraram um aumento significativo entre janeiro e maio de 2024, apesar das dificuldades logísticas no Mar Vermelho. Segundo dados da alfândega etíope, o volume mensal de exportação de café aumentou de 12.300 toneladas para 41.400 toneladas, representando um crescimento médio mensal de 36%. Os números fazem parte de relatório do escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em Addis Ababa. No total, o volume de exportação de café aumentou 50% em comparação ao igual período do ano anterior.

Este crescimento pode ser atribuído a uma produção local aprimorada, ações de marketing e preços internacionais atrativos, segundo o relatório. Além disso, a Etiópia diversificou suas exportações de café para mercados não tradicionais, como a China, onde o volume de exportações ao país asiático tendo expandido 45% ao ano nos últimos cinco anos.