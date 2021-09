Café robusta fecha em alta na ICE, açúcar também avança

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do café robusta negociados na ICE fecharam em alta nesta terça-feira, após atingirem a máxima de quatro anos na sessão anterior, enquanto os preços do açúcar também subiram, impulsionados por ganhos amplos nos mercados de commodities.

CAFÉ

* O café robusta para novembro fechou em alta de 8 dólares em 2.160 dólares a tonelada. A segunda posição da marca de referência atingiu a máxima de quatro anos 2.178 dólares na segunda-feira.

* O mercado continuou a obter suporte de uma recuperação na demanda por café robusta associada ao alto custo dos grãos de arábica e interrupções no fluxo de suprimentos do Vietnã devido à escassez de frete de contêineres.

* O café arábica para dezembro avançou 0,75 centavo de dólar, para 1,8335 dólar por libra-peso.

* Uma menor produção no Brasil, impulsionada em parte pela seca e geadas, ajudou a restringir a oferta de arábica.

* A produção de café do Brasil deve cair 25,7% neste ano em comparação com a safra recorde de 2020, quando foram produzidas 63 milhões de sacas, segundo a Conab.

* A brasileira Cooxupe, maior cooperativa de café do mundo e o principal exportador do país, espera danos significativos à safra de 2022 devido às geadas que atingiram os campos em julho.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para outubro fechou em alta de 0,11 centavo de dólar para 18,97 centavos de dólar por libra-peso, em uma recuperação parcial da queda vista na sessão anterior.

* Operadores disseram que o mercado foi fortemente influenciado pelas tendências nos mercados financeiros mais amplos, com o apetite pelo risco impulsionado pelo sentimento de que o contágio da crise da empreendedora chinesa Evergrande seria limitado. [MKTS/GLOB]

* “A recente queda nos preços do açúcar bruto fez com que as especulações liquidassem as posições compradas. Se o mercado não conseguir ir acima de 19 a 19,5 centavos de dólar a libra-peso, eles continuarão liquidando – baixistas no curto/médio prazo”, disse o analista de açúcar Claudiu Covrig em nota.

* O açúcar branco para dezembro avançou 3,30 dólares para 501,20 dólares a tonelada.







(Reportagem de Nigel Hunt e Marcelo Teixeira)

