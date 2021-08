Café robusta atinge máxima de 4 anos, arábica toca pico de 2 semanas

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do café robusta na ICE avançaram para máxima desde outubro de 2017 nesta quinta-feira, apoiados pela recente queda nos estoques da bolsa e pela previsão de aumento de consumo da commodity. Os preços do café arábica também fecharam em alta.

CAFÉ

* O café robusta para novembro fechou em alta de 21 dólares, ou 1,1%, em 1.994 dólares a tonelada, após atingir 1.996 dólares anteriormente, a máxima desde outubro de 2017.

* Os operadores disseram que o recente aumento brusco nos preços do café arábica fez com que os torrefadores procurassem aumentar a quantidade de robusta nas misturas onde possível.

* O alto custo do transporte de grãos de robusta de produtores asiáticos, como Vietnã e Indonésia, para a Europa também está tornando os estoques de robusta da ICE mais atraentes, acrescentaram.

* Os estoques válidos de robusta na ICE permaneceram em 139 mil toneladas, até 25 de agosto, em queda das 145.110 toneladas de um mês atrás.

* O comércio de café no Vietnã permaneceu fraco, com as vendas desacelerando à medida que os estoques diminuíram no final do ano de safra, enquanto os suprimentos da Indonésia eram abundantes durante a temporada de colheita, disseram traders.

* Café arábica para dezembro avançou 1,65 centavo de dólar, ou 0,9%, para 1,88 dólar por libra-peso.

AÇÚCAR

* Açúcar bruto em outubro fechou em queda de 0,05 centavo de dólar, ou 0,3%, em 19,68 centavos de dólar por libra-peso.

* Os operadores disseram que o mercado continua se consolidando, com lenta demanda ajudando a compensar as perspectivas de produção no Brasil, maior exportador.

* “Ainda estamos presos entre a demanda fraca e a queda na safra do Brasil”, disse um corretor dos EUA.

* Nesta quinta-feira, a Consultoria JOB Economia cortou suas estimativas para a safra centro-sul brasileira.







* A trader de alimentos, Czarnikow, disse que a margem de importação de açúcar bruto da China é a mais fraca desde dezembro de 2019, devido aos altos preços dos futuros e frete caro.

* Como um resultado, acrescentou a trading, a China poderia importar 1,5 milhão de toneladas a menos de açúcar do que em 2020.

* Açúcar branco para outubro fechou em queda de 1,60 dólar, ou 0,3%, em 477,20 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

Veja também