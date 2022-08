Café robusta atinge máxima de 5 meses e meio; arábica também sobe

reuters 12/08/2022 - 19:24 Compartilhe

(Reuters) – Os contratos futuros de café robusta na ICE atingiram máximas de cinco meses e meio nesta sexta-feira, devido às preocupações contínuas com o aperto da oferta nos principais produtores do Vietnã e do Brasil, enquanto o café arábica também subiu para um novo pico de um mês.

CAFÉ

* O café arábica de dezembro fechou em alta de 2,85 centavos, ou 1,3%, a 2,224 dólares por libra-peso, atingindo uma máxima de um mês de 2,2340 dólares.

* Os negociantes disseram que o declínio nos estoques da bolsa ICE, atualmente em seu menor nível em 23 anos, deve terminar em breve, com os dados mais recentes mostrando mais de 200.000 sacas a serem classificadas.

* O café robusta de novembro subiu 38 dólares, ou 1,7%, para 2.261 dólares a tonelada, atingindo seu maior nível desde o final de fevereiro, em 2.264.

* O robusta está ganhando apoio do aperto no fornecimento no Vietnã, onde seu desenvolvimento sofreu com a falta de fertilizantes, e da queda nas exportações do Brasil, onde as torrefadoras estão usando mais grãos para cortar custos.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de outubro subiu 0,11 centavo, ou 0,6%, a 18,60 centavos por libra-peso, tendo atingido uma máxima de três semanas de 18,65.

* Os negociantes disseram que o açúcar está ganhando apoio da coberturas de fundos vendidos em um cenário de melhores sinais macroeconômicos, com os investidores reduzindo as expectativas sobre até onde as taxas de juros e a inflação dos EUA podem subir.

* O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) aumentou sua projeção para a oferta de açúcar nos Estados Unidos após relatar uma maior quantidade de importação de açúcar, bem como uma melhor produção local.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)