Café produzido na região de Garça obtém reconhecimento de indicação geográfica

São Paulo, 23 – A produção de café de 15 municípios da região de Garça, em São Paulo, recebeu registro da Indicação Geográfica (IG). Segundo o Ministério da Agricultura, o anúncio da IG foi feito na terça-feira, 22,) na revista do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), órgão vinculado ao Ministério da Economia e que concede esse tipo de registro.

O gestor da IG é o Conselho do Café da Região de Garça (Congarça), que protocolou o pedido no Inpi em outubro de 2020. O presidente do Congarça, Tamis Lustri, citou como características do café da região um produto encorpado, com acidez equilibrada, doçura natural com notas de chocolate e caramelo, às vezes frutado e cítrico.

“Com esta concessão, o Brasil chega a 107 Indicações Geográficas registradas no INPI, sendo 32 Denominações de Origem (23 nacionais e 9 estrangeiras) e 75 Indicações de Procedência (todas nacionais)”, disse a pasta.

