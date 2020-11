Café: produtor do Espírito Santo vence concurso de grãos especiais da BSCA

São Paulo, 11 – O produtor de café Luiz Ricardo Bozzi Pimenta de Sousa, de apenas 20 anos, do Sítio Escondica, em Venda Nova do Imigrante, nas Montanhas do Espírito Santo, foi o campeão do “Cup of Excellence – Brazil 2020”, principal concurso de qualidade para o produto no mundo.

Entre 30 cafés especiais, o lote cultivado pelo jovem, com formação de técnico agrícola, é debutante na competição, recebeu 90,03 pontos de nota, e vem de uma família cafeeira de pequenos produtores, que há anos se dedica ao cultivo de cafés descascados nas montanhas capixabas. O campeonato é realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Alliance for Coffee Excellence (ACE).

A agricultura familiar e a estreia no “Cup of Excellence” também são características de Evandro Passos Clementino, que obteve o segundo lugar no concurso, com os 89,71 pontos obtidos por seu café cultivado no Sítio Boa Vista, em Cambuquira, na Denominação de Origem (DO) da Mantiqueira de Minas. Os outros 28 vencedores vieram de seis origens produtoras: Matas de Minas, Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Chapada Diamantina (BA), além da DO Mantiqueira de Minas e das Montanhas do Espírito Santo.

A diretora da BSCA, Vanusia Nogueira, informou em comunicado que “neste ano, a competição, com número de vencedores restrito a 30 para que se garimpe as melhores joias cafeeiras do país, evidenciou a diversidade qualitativa da produção dos cafés do Brasil. Recebemos mais de 600 amostras e, após o afunilamento na pré-seleção e na Fase Nacional, chegamos aos nossos 30 vencedores, que são cafés, de 11 variedades distintas, cultivados em 22 municípios de seis origens produtoras do país”.

Leilão

Os 30 vencedores do “Cup of Excellence – Brazil 2020” participarão de um disputado leilão internacional, via internet, no dia 10 de dezembro. Os preços alcançados nesses pregões vão bem além do mercado convencional, como o exemplo do campeão da competição em 2018, que obteve o maior valor pago por uma saca (60 kg) de café no País: R$ 73 mil. Já os cafés que receberam nota entre 86 pontos até o 30º ganhador foram considerados “Vencedores Nacionais” do concurso e estarão à disposição para aquisição em uma plataforma de venda online, entre os dias 8 e 30 de dezembro.

