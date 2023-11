Café: produtor de Caldas (MG) vence concurso de grãos especiais da Cooxupé

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 8:00 Para compartilhar:

São Paulo, 6 – O cafeicultor Edenilson Aparecido de Carvalho, de Caldas (MG), com nota 89,75, foi o campeão do Programa Especialíssimo, da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) e da SMC Specialty Coffees, que selecionou o melhor café especial colhido em 2023, na área de atuação da cooperativa. A cerimônia de premiação ocorreu na noite de sexta-feira (3), em Guaxupé (MG).

No total, o Especialíssimo distribuiu R$ 330 mil em premiação aos cooperados. O lote de café campeão ficou com o valor de R$ 50 mil. O cooperado Aparecido de Carvalho integra o Núcleo de Campestre.

O café especial produzido pelo cooperado Adriano Muniz, em Cabo Verde (MG), foi o vice-campeão de 2023, com a nota 89,68. Na edição de 2022, o produtor esteve entre os cinco primeiros. A premiação dele foi de R$ 30 mil.

Já com a nota 88,50, o café da cooperada de Campestre (MG), Dulce Vieira Franco de Souza, conquistou a terceira colocação e, assim, recebeu o prêmio de R$ 20 mil.

Todos os 50 lotes selecionados pelo Especialíssimo passaram por avaliação de um time composto por 12 Q-graders, profissionais licenciados com vasto conhecimento em classificação e degustação de cafés. A equipe foi liderada por Flávio Borém, head judge do Programa, docente da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e pesquisador especialista em cafés especiais.

Ainda na cerimônia de premiação do Especialíssimo, a Torrefação da Cooxupé lançou o café Prima Qualità Safra Especial 2023 com edição limitada no varejo brasileiro. A cada ano, este produto é produzido a partir da seleção entre os lotes finalistas do Programa Especialíssimo. Com tipo de café 100% arábica, esta linha apresenta pontuação de nota 87,5; aroma frutado; corpo licoroso e notas sensoriais de cereja e caramelo. O Safra Especial 2023 reúne microlotes finalistas do Programa Especialíssimo vindos dos cooperados Carlos Paulino de Sousa, de Lambari (MG); Ronaldo Reis Madeira, de Nova Resende (MG); e Adolfo Henrique Vieira Ferreira, de Monte Belo (MG).

Veja a lista dos produtores dos 10 melhores lotes de cafés especiais da safra 2023 da Cooxupé selecionados pelo Programa Especialíssimo:

1º) Edenilson Aparecido de Carvalho – cidade de Caldas, núcleo de Campestre.

2º) Adriano Muniz – cidade e núcleo de Cabo Verde.

3º) Dulce Vieira Franco de Souza – cidade e núcleo de Campestre.

4º) Weber Marcos Dias – cidade de Poços de Caldas, núcleo de Botelhos.

5º) Túlio Henrique Renno Junqueira – cidade de Heliodora, núcleo de Lambari.

6º) Carlos Paulino de Souza – cidade e núcleo de Lambari.

7º) Alex Sandro Cardoso – cidade de Bom Jesus da Penha, núcleo de Nova Resende.

8º) Thales Eduardo da Silva Carvalho – cidade de Caldas, núcleo de Campestre.

9º) Thiago Henrique Maringoli Muniz – cidade e núcleo de Cabo Verde.

10º) Marcelo Edinan Teixeira – cidade de Bandeira do Sul, núcleo de Campestre.





