Café: produção da Minasul deve ser pelo menos 30% menor em 2021

São Paulo, 7 – Os filiados da cooperativa Minasul, de Varginha, no sul de Minas, devem colher em 2021 um volume de café pelo menos 30% menor do que o de 2020, em virtude do clima mais quente e seco verificado em alguns períodos do ano passado, segundo o presidente da cooperativa, José Marcos Magalhães. Ele afirmou que a Minasul deve divulgar no fim de janeiro uma estimativa para a safra 2021, e que a previsão de queda de 30% é pessoal, baseada em observações e conversas com produtores locais.

De acordo com Magalhães, o volume de chuvas nas áreas em que os cooperados da Minasul cultivam café ficou cerca de 200 milímetros abaixo da média no ano anterior. “As plantas de café conseguem suportar 100 milímetros a menos de água, mas com 150 milímetros a menos começam a ter problemas, e 200 milímetros a menos podem ser um desastre”, disse.

A Minasul tem cooperados em diferentes regiões de Minas Gerais, e o sul do Estado foi o mais prejudicado pela falta de chuvas, afirmou Magalhães, acrescentando que a safra de 2021 deve ser menor que a de 2019, considerando que o café é cultura bienal, alternando ano de safra “cheia” com outro menor. Os membros da cooperativa entregaram 2 milhões de sacas de café no ano passado e 1,5 milhão de sacas em 2019, disse. Fonte: Dow Jones Newswires.

