Café na Itália oferece desconto a cliente que levar xícara

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2023 - 16:01 Compartilhe

SAVONA, 14 AGO (ANSA) – Os proprietários da “Bottega del Caffè”, cafeteria em Savona, na região italiana da Ligúria, anunciaram que o local vai passar a vender cafés por apenas 70 centavos de euro (R$ 3,79), mas só para clientes que levarem a xícara, o açúcar e a colherinha.

A iniciativa foi criada a partir de polêmicas sobre preços considerados abusivos em Lecco, na Lombardia, onde um restaurante cobrou dois euros (R$ 10,82) para cortar um misto-quente ao meio; e em Finale Ligure, na Ligúria, onde outro estabelecimento pediu dois euros por um pratinho extra.

“A ideia nasceu de uma piada do meu pai sobre a guerra que começa a estourar no mundo dos cafés e restaurantes. De uma risada em casa saiu algo mais, um projeto para favorecer a economia e o respeito ao meio ambiente”, disse Valentina Venturino, que administra o local junto com os pais, ao portal Secolo XIX.

“Pareceu uma boa ideia para amortizar os custos relacionados ao aumento da matéria prima, sem renunciar ao prazer de um café de qualidade. Levando a xícara de casa, vamos diminuir o consumo de energia elétrica e água da lava-louças”, concluiu, justificando o desconto de 50 centavos (R$ 2,70) que entrará em vigor na semana que vem. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias