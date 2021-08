Café mantém ganhos em NY com foco na oferta do Brasil e Vietnã

NOVA YORK (Reuters) – Os contratos futuros do café e do açúcar na ICE negociados em Nova York avançaram nesta segunda-feira, enquanto Londres observou um feriado bancário.

O mercado do café continua a avançar com foco em problemas na oferta nos maior fornecedores, incluindo Brasil e Vietnã.

CAFÉ

* Café arábica para dezembro fechou em alta de 7,7 centavos de dólar, ou 4,0%, em 1,999 dólar por libra-peso.

* O mercado está impulsionado por preocupações de oferta no Brasil e no Vietnã.

* As perdas recentes com geadas e secas no Brasil coincidem com as exportações do Vietnã sendo “restringidas por uma onda contínua de Covid-19 e uma escassez de contêineres”, disse um operador.

* As dificuldades de transportar grãos robusta de produtores da Ásia, como Vietnã, para Europa estão tornando os estoques na ICE mais atraentes.

AÇÚCAR

* Açúcar bruto para outubro fechou em alta de 0,18 centavo de dólar, ou 0,9%, em 20,22 centavos de dólar por libra-peso​​.

* A Organização Internacional do Açúcar (OIA) projetou na sexta-feira um déficit global de 3,8 milhões de toneladas de açúcar na temporada 2021/22.

(Reportagem de Jessica Resnick-Ault)

Veja também