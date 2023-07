Café: lucro da illycaffè cresce 21% no 1º semestre ante o mesmo período de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 11:09 Compartilhe

A receita consolidada da illycaffè, tradicional torrefadora italiana, registrou aumento de 5% no primeiro semestre em comparação com igual período de 2022, conforme relatório financeiro aprovado pelo Conselho de Administração da companhia de gestão familiar. A lucratividade do grupo aumentou 21% em relação ao ano anterior, “graças ao crescimento orgânico em todos os principais mercados e maior eficiência operacional”, afirmou a illycaffè em comunicado.

Segundo a empresa, o resultado em receita foi particularmente positivo nos Estados Unidos (+16%), que cresceu em todos os principais canais de distribuição, apesar do impacto cambial desfavorável. Em particular, o canal de Hotéis, Restaurantes e Cafeterias (Horeca) registrou crescimento de 27%, “sustentado por uma taxa de captação de dois dígitos e por uma tendência de aumento constante do consumo médio por cliente”, disse a illycaffè. “O canal e-tailers registrou um crescimento de 20% impulsionado principalmente pela Amazon”, acrescentou.

A CEO da illycaffè, Cristina Scocchia, comentou na nota: “estamos satisfeitos com os resultados do primeiro semestre de 2023. O crescimento em todos os principais mercados, em particular nos Estados Unidos e nos principais países da zona do euro, demonstra a eficácia das estratégias traçadas no plano de negócios. Nos canais, registrou-se um forte reforço no out of home (+16%), confirmando nossa posição de liderança no segmento super-premium.”

Cristina Scocchia disse, ainda: “decidimos acelerar na China e tenho o prazer de anunciar que acabamos de fechar um contrato de distribuição exclusiva por três anos com o Hangzhou Onechance Tech Group (Chancemate), listado na Bolsa de Valores de Shenzhen com uma capitalização de mercado de mais de 800 milhões de euros. Graças a esta parceria, iremos reforçar a nossa presença nos canais Home, particularmente no online, com o objetivo de triplicar nosso negócio ao longo desse período.”

