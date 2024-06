Café: illycaffé abre inscrições para 34º concurso de qualidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 8:17 Para compartilhar:

São Paulo, 4 – A illycaffé, líder mundial em café sustentável de alta qualidade, abriu nesta segunda-feira (3), as inscrições para o 34º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso. As inscrições e envio de amostras de mil gramas de café beneficiado, representativa de um lote mínimo de 100 sacas e máximo de 1.000 sacas da safra corrente (2024/25), da espécie Coffea arabica, devem ser realizadas até o dia 20 de setembro de 2024. A revelação dos vencedores e entrega dos prêmios aos finalistas será em maio de 2025.

Em sua 34ª edição o tradicional prêmio seleciona os melhores grãos em duas categorias: Nacional e Regional. Para participar do Prêmio, que incentiva a produção de cafés de qualidade sustentável no Brasil, é preciso realizar a inscrição e enviar as amostras da safra atual.

Na Categoria Nacional do Prêmio Ernesto Illy serão selecionados 40 produtores finalistas, que serão divulgados em novembro de 2024. Dentre eles, os três primeiros ganharão o uma viagem ao exterior para participar do 10º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy em 2025, além de ganhar prêmios em dinheiro e diplomas.

Na Categoria Regional do Prêmio Ernesto Illy será premiado o melhor cafeicultor em cada um dos 10 Estados/Regiões, sendo: Minas Gerais (subdividido em Cerrado Mineiro, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas); São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e as regiões Centro-Oeste, Sul e Norte/Nordeste. Todos os vencedores e finalistas recebem prêmios em dinheiro e diplomas.

A comissão julgadora responsável pela seleção dos cafés é composta pelos especialistas da Experimental Agrícola do Brasil/illycaffè. A análise para a classificação do café é realizada considerando quesitos como: aspecto, cor, tipo, seca, peneiras, teor de umidade, torração e a qualidade da bebida. Durante o período de inscrição, o produtor poderá vender o lote inscrito e aprovado para a Experimental.