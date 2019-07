Café: exportação de solúvel cresce 9,6% no semestre, para 1.861.793 sacas

São Paulo, 29 – As exportações brasileiras de café solúvel tiveram crescimento de 9,6% no primeiro semestre deste ano em comparação com igual período de 2018, para 1,861 milhão de sacas de 60 kg, informou nesta segunda-feira a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics).

A receita cambial do semestre, entretanto, caiu, refletindo o recuo dos preços do grão no último ano. A queda foi de 3,8% na comparação anual, para US$ 274,7 milhões.

“O crescimento de 9,6% no primeiro semestre supera em quase o dobro os 5% projetados pelas indústrias para o ano de 2019. É um excelente resultado, que esperamos que se mantenha”, disse, em nota, o diretor de Relações Institucionais da Abics, Aguinaldo Lima.

A Ásia foi o continente que mais comprou o café solúvel brasileiro no trimestre, com 16.374 toneladas e receita de US$ 104,246 milhões. Em seguida, vêm a América do Norte, com 9.160 toneladas e receita de US$ 66,547 milhões, e a União Europeia (6.883 toneladas e US$ 38,784 milhões).