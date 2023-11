Café: exportação da Colômbia em outubro cai 4% na comparação anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 8:30 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – A Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia (FNC), maior produtor mundial de arábica suave lavado, informou em seu site que a exportação em outubro apresentou queda de 4% em comparação com igual mês de 2022, passando de 944 mil sacas de 60 para 906 mil sacas. No acumulado de 12 meses (novembro de 2022 a outubro de 2023), os embarques registram baixa de 13% ante igual período anterior, de 11,823 milhões para 10,293 milhões de sacas. No acumulado de 2023 (janeiro a outubro), a queda na exportação de café colombiano atinge 12% ante igual período de 2022, saindo de 9,521 milhões de sacas para 8,406 milhões de sacas.

Segundo a FNC, em outubro, a produção de café registrada na Colômbia foi de 1,157 milhão de sacas, 30% a mais que as 888 mil sacas produzidas no mesmo mês do ano passado. No acumulado da safra 2022/23 (novembro a outubro), a produção colombiana apresenta queda de 6%, de 11,559 milhões de sacas para 10,887 milhões de sacas. Este ano, de janeiro a outubro, a produção caiu 2% ante mesmo período de 2022, de 9,043 milhões de sacas para 8,846 milhões de sacas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias