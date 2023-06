Café da manhã brasileiro será servido na capital da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/06/2023 - 15:50 Compartilhe

ROMA, 28 JUN (ANSA) – Os moradores de Roma, capital da Itália, poderão saborear um café da manhã brasileiro a partir da próxima semana, graças a uma iniciativa entre a Embaixada do Brasil e a cafeteria histórica em atividade na “cidade eterna” desde 1938, “Il Caffè Sant’Eustachio”.

A colaboração tem o objetivo de promover a descoberta dos sabores do Brasil desde a madrugada e acontecerá no Emporio Sant’Eustachio, entre o Pantheon e o Palácio Montecitorio, onde o café é servido em todas as modalidade de extração com misturas de provenientes de todos os países produtores em rotação.

O embaixador brasileiro, Hélio Ramos, em seu segundo mandato na Itália, destacou que a proposta é selecionar alguns dos produtos mais gostosos para começar bem o dia, como suco de laranja fresco e café acompanhado de pão de queijo, que são consumidos tanto no Norte quanto no Sul do Brasil.

Entre as receitas doces será possível saborear um bolo de milho com calda de goiabada, preparado para a ocasião pelo chef da Embaixada, Bruno Rappel.

“Então queremos trazer para Roma uma pequena ideia do Brasil. Só os italianos costumam tomar um café da manhã com clara prevalência de doces, mas aqui poderão constatar que esta composição doce e salgada não é apenas completa do ponto de vista nutricional, mas também uma proposta adequada para pessoas com intolerância ao glúten”, explicou o dono do Il Caffè di Sant’Eustachio, Raimondo Ricci.

“Com esta pequena homenagem à cultura gastronômica e produtiva do Brasil, estamos convencidos de que podemos oferecer uma alternativa aos muitos turistas que frequentam o centro histórico de Roma, mas também aos cidadãos da capital que, saboreando ‘o café da manhã’ poderão experimentar um elemento de sociabilidade, hospitalidade, bem-estar e em geral de uma excelência do agroalimentar brasileiro”, acrescentou Ricci.

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café, bebida identitária do país sul-americano a ponto de os brasileiros serem, em termos absolutos, também o segundo maior mercado consumidor.

A produção de café é considerada um dos pilares da economia do país, tendo em vista que cerca de 8 milhões de empregos são gerados pela cadeia produtiva do grão. O Brasil também é o maior produtor de café certificado do mundo (28% do café produzido no Brasil é feito com atenção especial à sustentabilidade e rastreabilidade).

Além disso, a produção de café orgânico está em constante crescimento, existindo uma dezena de produções com indicação geográfica, com procedência certificada de territórios idôneos no amplo cinturão sul da Bahia, Rondônia e Paraná. (ANSA).

