Café: Cooxupé distribuirá R$ 14,4 mi aos cooperados referentes a sobras de 2019

São Paulo, 2 – A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), do sul de Minas, vai distribuir em espécie R$ 14,4 milhões aos cooperados, referentes aos 10% das sobras do exercício de 2019. Conforme comunicado da cooperativa, o valor para cada produtor varia de acordo com a proporção das operações específicas em que ele realiza com a Cooxupé no decorrer do ano. O pagamento, que está de acordo com as regras estatutárias da cooperativa, ocorrerá a partir da próxima segunda-feira (6).

O presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, explicou no comunicado que esta decisão, aprovada pelo Conselho de Administração, mesmo após o adiamento da Assembleia, tem como objetivo diminuir os impactos na rotina dos cooperados.

“Estamos cientes de todas as dificuldades do momento e sabemos que a nossa produção não pode esperar”, disse Melo. A Cooxupé adiou, por causa da pandemia de coronavírus, a Assembleia Geral Ordinária, na qual o volume de sobras normalmente é divulgado. A nova data da assembleia ainda não foi definida.

Quando a Assembleia da cooperativa ocorrer, os cooperados decidirão sobre a destinação de 20% das sobras, que totalizam R$ 28,9 milhões. O balanço 2019 da Cooxupé foi aprovado pelo Conselho Fiscal da cooperativa e auditado sem ressalvas pela PWC.