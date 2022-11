Café: concurso de qualidade da Yara Fertilizantes define vencedores deste ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2022 - 8:45 Compartilhe

São Paulo, 24 – A Yara Fertilizantes anunciou os vencedores da 6ª edição do Concurso NossoCafé. O vencedor na categoria Café Cereja Descascado é Edmar Busato, do Sítio Santa Maria, localizado em Marechal Floriano (ES). Já na categoria Café Natural, a vencedora é Viviane Antenor Santos Mattos, do Sítio Terra Preta, em Alto Jequitibá (MG).

Ambos ganharão uma viagem para participar do Specialty Coffee Expo 2023, maior evento voltado à indústria de café da América do Norte, realizado nos Estados Unidos. O anúncio do resultado ocorreu durante a Semana Internacional do Café, que ocorreu de 16 a 18 de novembro, em Belo Horizonte.

Além da viagem ao exterior, os primeiros colocados em cada categoria terão seus lotes (5 sacas de 60 kg) adquiridos pela Yara por um valor acima do mercado. Os cafés serão ensacados com o nome e a propriedade dos ganhadores NossoCafé estampados nas embalagens que serão distribuídas globalmente pela Yara.

Sustentabilidade

A edição deste ano teve reconhecimento inédito por sustentabilidade. O produtor Sergio Luis Petrachi, da Fazenda Ponta da Mata, localizada em Perdizes (MG) foi contemplado entre os finalistas do Concurso NossoCafé 2022 no quesito sustentabilidade. A avaliação foi realizada por uma auditoria independente.

