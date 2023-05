Café: CNC vai participar de reunião sobre sustentabilidade na Alemanha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2023 - 9:55 Compartilhe

São Paulo, 02 – Representantes do Conselho Nacional do Café (CNC) vão embarcar para Berlim, na Alemanha, para participar de reunião do projeto “Diálogo sobre Sustentabilidade do Café”, que será realizada quinta e sexta-feira (4 e 5), na capital alemã. Conforme boletim do CNC, o encontro está sendo promovido para discutir a renda no setor cafeeiro, assim como definir ações de transparência e rastreabilidade do café produzido no mundo. Além disso, está proposta uma discussão sobre as crises climáticas e o impacto da cafeicultura no meio ambiente. A Alemanha é o segundo maior comprador de café do Brasil.

Também deverá ser discutida na reunião a nova legislação aprovada recentemente pelo Parlamento Europeu, para combater o desmatamento, as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. A lei obriga empresas da União Europeia (UE) a garantir que produtos vendidos no bloco não tenham causado desmatamento ou degradação de florestas. Os produtos cobertos pela legislação incluem gado bovino, cacau, café, óleo de palma, soja e madeira.







“A legislação aprovada pelo Parlamento Europeu, por falta total de conhecimento prático deverá ser observada em um prazo exequível e não com forma assoberbada, sem uma explicação de como deverá ser atendida na prática, sem comprometer a oferta de café dos países, afetando os pequenos produtores, principalmente, excluindo esses cafeicultores familiares do mercado por não terem tempo de uma adaptação às exigências e sem o reconhecimento de remuneração justa para gerar renda em sua atividade”, comentou o presidente do CNC, Silas Brasileiro.

