Café: Capal assume controle de duas cafeeiras em Pinhalão

São Paulo, 08 – A Capal Cooperativa Agroindustrial anunciou, em nota, ter assumido o controle das cafeeiras São Carlos e Benetti Coffee, ambas em Pinhalão (PR). A produção média dessas unidades é de 150 mil sacas de café por ano, “mas a expectativa é chegar a 250 mil”, diz a cooperativa, informando ainda que as unidades têm filiais também em Siqueira Campos e Carlópolis, ambos municípios paranaenses.

O presidente executivo da Capal, Adilson Fuga, menciona que já há cooperados de café atendidos pela entidade – 250 no Paraná e em São Paulo, com área de 5.040 hectares – com assistência técnica e insumos. “Agora vamos atender toda a cadeia do café”, diz ele. “Já estamos estudando investimentos para ampliação da indústria.” As cafeeiras beneficiam as marcas Benetti, Robusto, Café Caçulla e Jucafé, com torrefação de 432 mil quilos por ano. A expectativa da Capal é, em um primeiro momento, saltar para 800 mil quilos/ano e, depois, 1,8 milhão de quilos.

A Capal tem atuação no Paraná e em São Paulo e conta com mais de 3 mil associados, com produção de cerca de 640 mil toneladas de grãos por ano. Já o volume de leite comercializado pela Capal alcança 9 milhões de litros/mês, de 360 produtores. Além disso, a cooperativa produz ração para bovinos, suínos, aves e cães, e sementes. Com a Unium, sistema de intercooperação que integra também as cooperativas Frísia e Castrolanda, a Capal industrializa carne suína, trigo e leite.