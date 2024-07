Café/BSCA: feira na Europa deve render US$ 146,3 mi ao setor de grãos especiais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 15:09 Para compartilhar:

São Paulo, 15/07 – A participação de empresários brasileiros no encontro anual europeu da comunidade global de cafés especiais, chamado World of Coffee, pode render um total de US$ 146,320 milhões em negócios. O prognóstico tem com base 782 contatos comerciais, dos quais 463 com novos parceiros, que renderam US$ 24,518 milhões e a projeção para a realização de mais US$ 121,802 milhões em negócios até junho de 2025, quando a feira voltará a ser realizada, em Genebra, na Suíça. Neste ano o evento ocorreu em Copenhague, na Dinamarca, de 27 a 29 de junho. Se confirmado, esse valor representará um aumento de 9% sobre os US$ 134,131 milhões apurados com a participação na feira em 2023.

As informações são dos 27 empresários nacionais que participaram da feira como ação do projeto setorial “Brazil. The Coffee Nation”, desenvolvido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Segundo a BSCA, a participação brasileira no principal evento de cafés especiais da Europa se deu em dois estandes. Um reservado para que produtores, exportadores e cooperativas, que integram o projeto “Brazil. The Coffee Nation”, expusessem suas marcas em bancadas individuais. E outro onde foram realizadas sessões de cupping, reuniões de negócios em salas reservadas e a apresentação dos cafés arábica e canéfora (rousta ou conilon) de 15 origens produtoras do Brasil com Indicação Geográfica (IG), que foram servidos aos presentes em um brewbar.

Segundo Vinicius Estrela, diretor executivo da BSCA, a inclusão das regiões produtoras com IG nos principais eventos cafeeiros mundiais foi uma novidade que a Associação introduziu no ano passado e que tem o objetivo de fortalecer a imagem do país ao oferecer ao público uma imersão no Brasil, que vai além das experiências sensoriais, descobrindo novas regiões, cultivares, processos de produção, colheita e pós-colheita, além das características típicas de cada origem produtora e a história dos produtores dessas regiões.

Na edição 2024 da feira europeia, foram apresentados e servidos cafés das origens produtoras com IGs das Denominações de Origem (DO) Café da Canastra (MG), Caparaó (ES e MG), Região do Cerrado Mineiro (MG), Mantiqueira de Minas (MG), Matas de Rondônia Robustas Amazônicos (RO) e Café Montanhas do Espírito Santo (ES); e das Indicações de Procedência (IP) de Alta Mogiana (SP), Campo das Vertentes (MG), Café Conilon do Espírito Santo (ES), Matas de Minas (MG), Norte Pioneiro do Paraná (PR), Oeste da Bahia (BA), Região de Garça (SP), Região de Pinhal (SP) e Sudoeste de Minas (MG).