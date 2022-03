Café arábica toca mínima de 4 meses na ICE; açúcar também cai

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de café arábica caíram para a mínima de quatro meses nesta terça-feira, com os preços do açúcar também recuando acentuadamente, atingidos pela fraqueza geral nos mercados de commodities antes de uma importante decisão sobre as taxas de juros dos Estados Unidos.

CAFÉ

* O café arábica para maio fechou em queda de 7,65 centavos de dólar, ou 3,5%, a 2,1115 dólares por libra-peso, após tocar a mínima de quatro meses de 2,1015 dólares.

* Operadores disseram que os fundos continuam liquidando as posições compradas, com o clima favorável da safra no maior produtor, o Brasil, contribuindo para a tendência baixista.

* O café robusta para maio caiu 1,3% para 2.087 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para maio recuou 0,4 centavo de dólar, ou 2,1%, a 18,73 centavos de dólar por libra-peso, pressionado principalmente pela forte queda nos preços do petróleo.

* Preços mais fracos da energia reduzem o incentivo ao uso da cana-de-açúcar para produzir etanol biocombustível, o que pode levar ao aumento da produção do adoçante.

* O açúcar branco para maio caiu 7,10 dólares, ou 1,3%, a 522,70 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

