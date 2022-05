Café arábica toca máxima de mais de 3 semanas na ICE com risco de geada no Brasil

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de café arábica atingiram uma máxima de 3 semanas e meia na ICE nesta terça-feira, após alta de 5% na sessão anterior, com os investidores permanecendo nervosos com o risco de geadas nesta semana no principal produtor, o Brasil.

O açúcar bruto atingiu seu maior nível em um mês.





CAFÉ

* O café arábica para julho fechou em alta 2,4 centavos de dólar, ou 1,1%, a 2,272 dólares por libra-peso, após tocar a máxima de mais de 3 semanas de 2,2935 dólares mais cedo na sessão.

* As áreas agrícolas do centro-sul do Brasil podem ser atingidas por geadas leves nos próximos dias, aumentando as preocupações com as lavouras de milho, café e cana-de-açúcar.

* Embora muitos analistas digam que é cedo na temporada para que ocorram danos causados ​​por geadas, operadores disseram que o mercado teme que o risco não esteja totalmente precificado no momento.

* O café robusta para julho avançou 17 dólares, ou 0,8%, para 2.104 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para julho subiu 0,32 centavo de dólar, ou 1,6%, para 20 centavos de dólar por libra-peso, após tocar a máxima de um mês a 20,24 centavos de dólar.

* Operadores disseram que, embora o açúcar possa recuar esta semana se o clima no Brasil moderar, a cotação ainda está sendo impulsionada pelo aumento dos preços de energia, grãos e fertilizantes.

* O açúcar branco para agosto avançou 5,60 dólares, ou 1,0%, para 554,80 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)