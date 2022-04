Café arábica tem nova alta na ICE; açúcar bruto ganha 10% em março

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de café arábica na ICE subiram 2% nesta quinta-feira, o terceiro ganho consecutivo, continuando sua recuperação de uma mínima de quatro meses atingida em meados de março, já que fundos pareciam ter encerrado uma onda vendedora (sell-off) recente.

CAFÉ

* O café arábica para maio subiu 4,55 centavos, ou 2,1%, a 2,264 dólares por libra-peso​​, mantendo a tendência de recuperação de uma mínima de quatro meses alcançada em meados de março.

* O contrato, no entanto, perdeu 4,4% em março.

* O Citi disse que os obstáculos logísticos para o envio de café para fora do Brasil diminuíram, mas persistem as preocupações com uma destruição da demanda de café na Rússia e na Ucrânia devido à guerra e na China devido ao lockdown para conter o coronavírus.

* O café robusta para maio avançou 13 dólares, ou 0,6%, a 2.165 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O preço do açúcar bruto para maio ficou praticamente inalterado, ganhando apenas 0,1%, para 19,49 centavos de dólar por libra-peso.

* O contrato registrou um ganho de 10% em março, com o açúcar acompanhando os ganhos do petróleo em meio ao conflito na Ucrânia. Os preços mais altos do combustível podem levar as usinas brasileiras a transferirem a produção de açúcar para etanol.

* O açúcar branco para maio subiu 4,30 dólares, ou 0,8%, a 541,50 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)

