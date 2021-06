Café arábica sobe na ICE com real forte; açúcar fica quase estável

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – O café arábica subiu na sexta-feira, com o real avançando para a maior alta em um ano em relação ao dólar, o que limitou as vendas no Brasil ao diminuir os retornos em moeda local.

Os preços do açúcar bruto tiveram pouca mudança.

CAFÉ

* O café arábica para setembro fechou em alta de 4,4 centavos de dólar, ou 2,9%, em 1,578 dólares por libra-peso. O contrato ganhou 4,6% na semana.

* Apesar do câmbio, as condições secas no Brasil, maior produtor, ainda são uma preocupação, com expectativa de poucas chuvas nas regiões de produção de café nos próximos 10 dias.

* Um operador brasileiro afirmou que o mercado local está silencioso, entre receios de aumento de tarifas de frete, demanda incerta e muita matéria-prima negociada com antecidência.

* Corretores também notaram novidades nas temperaturas no Brasil para a semana que vem, com uma massa fria se movimentando pelo país, mas não sem expectativa de danos às lavouras de café.

* O café robusta para setembro fechou em alta de 29 dólares, ou 1,8%, em 1.679 dólares a tonelada.

* Os estoques de café robusta na ICE começaram a cair este mês, com o amplo desconto no contrato para o arábica estimulando a demanda.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para julho fechou em queda de 0,03 centavos, ou 0,2%, em 16,90 centavos de dólar por libra-peso. O contrato ganhou 2,9% na semana.

* Operadores disseram que o mercado permanece firme na faixa de 150 pontos vista este mês, com os ganhos de quinta-feira de natureza especulativa, dados os sinais técnicos ainda de baixa.

* As usinas brasileiras na região centro-sul produziram 2,19 milhões de toneladas de açúcar na primeira quinzena de junho, 14% a menos ante o mesmo período do ano anterior e abaixo das expectativas do mercado.

* O açúcar branco para agosto fechou em alta de 1,00 dólar, ou 0,2%, em 427,80 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)

