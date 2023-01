Café arábica sobe na ICE após atingir mínimas de mais de 1 ano e meio

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 12/01/2023 - 20:51 Compartilhe





NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do café arábica na ICE fecharam em alta nesta quinta-feira, após tocarem mínimas de um ano e meio na sessão anterior, uma vez que o clima favorável da safra no Brasil e o aumento dos estoques da bolsa pressionaram os preços.

CAFÉ

* O café arábica de março fechou em alta de 5,5 centavos, ou 3,8%, a 1,494 dólar a libra-peso​​, após atingir 1,4205 dólar na quarta-feira, a cotação mais baixa desde o início de maio de 2021.





* As chuvas no Brasil melhoraram as perspectivas para a safra de arábica no maior produtor mundial.

* A Maxar disse que o restante desta semana apresentará mais chuvas fracas a moderadas que devem apoiar ainda mais o crescimento da safra brasileira.

* O café robusta de março subiu 70 dólares, ou 3,9%, para 1.881 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para março fechou em queda de 0,06 centavos, ou 0,3%, a 19,59 centavos de dólar por libra-peso.

* Os operadores disseram que o aperto de oferta de curto prazo continua a sustentar o açúcar bruto, com o prêmio de março para maio chegando a 1,46 centavo na quarta-feira, o maior em duas semanas.





* O maior produtor de açúcar da Europa, Suedzucker, registrou um aumento de 73,5% nos ganhos trimestrais, pois os preços mais altos do açúcar e dos biocombustíveis superaram o aumento dos custos de energia e matérias-primas.

* O mercado segue atento às incertezas sobre a tributação de combustíveis presentes no governo brasileiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que o fim da atual isenção fiscal depende de “avaliação política”.

* O açúcar branco de março caiu 4,70 dólares, ou 0,9%, para 539,30 dólares a tonelada.

(Por Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias