Café arábica sobe mais de 3% e atinge pico de duas semanas

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os futuros do café arábica na ICE subiram para uma máxima de duas semanas nesta terça-feira, após estimativas para a produção no maior exportador do mundo caírem.

CAFÉ

* O café arábica de maio fechou em alta de 6,5 centavos, ou 3,7%, a 1,8325 dólar por libra-peso.





* Nesta terça-feira, a corretora StoneX projetou a nova safra do Brasil em 62,3 milhões de sacas, dizendo que a produção será menor do que o inicialmente esperado.

* Os estoques de arábica certificados na ICE caíram para 870.079 sacas de 60 kg em 14 de fevereiro, depois de subirem para 891.933 sacas, uma máxima em sete meses e meio, em 8 de fevereiro.

* O café robusta de maio subiu 26 dólares, ou 1,3%, para 2.070 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março subiu 0,37 centavos, ou 1,7%, para 21,57 centavos de dólar por libra-peso.

* Os operadores disseram que o mercado foi apoiado por um aperto de oferta de curto prazo, embora o aumento da produção deva garantir uma disponibilidade mais ampla no final do ano.





*O açúcar branco de maio subiu 10,70 dólares, ou 1,9%, para 569,70 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

