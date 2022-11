Café arábica sobe mais de 3% com temores sobre safra no Brasil

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/11/2022 - 20:28 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – Os contratos futuros do café arábica na ICE subiram nesta segunda-feira, com relatos de que a safra do Brasil pode decepcionar no ano que vem, ajudando os preços a recuperar parte da queda de 7,7% da semana passada.

CAFÉ

* O café arábica de março fechou em alta de 5,3 centavos, ou 3,4%, a 1,604 dólar por libra. O contrato havia atingido uma mínima de 16 meses na semana passada, a 1,5405 dólar por libra.

* Os comerciantes citaram reportagem de que a Cooxupe, a maior cooperativa de café do Brasil, espera que a safra do próximo ano seja tão fraca quanto a deste ano, desafiando o consenso do mercado para uma safra abundante. A cooperativa não retornou um pedido de comentários nesta segunda-feira.

* Ainda assim, persistem as preocupações do lado da demanda para o café à medida que o crescimento econômico global desacelera, enquanto há pressão contínua dos estoques certificados pela ICE, que estão subindo acentuadamente após atingir recentemente mínimas dos últimos 23 anos.

* O café robusta de janeiro sofreu pouca alteração, fechando a 1.812 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para março fechou em baixa de 0,19 centavo, ou 0,9%, a 19,86 centavos de dólar por libra-peso, tendo atingido a máxima de sete meses de 20,48 centavos na semana passada.

* Pesando sobre o açúcar, falava-se que os usuários finais poderiam adiar algumas compras até o próximo ano e que o Paquistão poderia liberar 500.000 toneladas de açúcar branco para exportação, disseram negociantes.

* Eles acrescentaram, no entanto, que é improvável que o adoçante caia muito devido aos temores de que a Índia, um grande produtor, não tenha commodity em volume suficiente para exportar nos próximos meses, já que a maioria será refinada.

* O açúcar branco de março caiu 7,40 dólares, ou 1,4%, para 535,90 dólares a tonelada.

(Por Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)

