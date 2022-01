Café arábica salta quase 4% na ICE; açúcar bruto fica estável

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – O café arábica negociado na ICE subiu quase 4% nesta terça-feira, enquanto o açúcar bruto se estabilizou à medida que os mercados financeiros ignoraram preocupações de que a variante Ômicron do coronavírus sufoque a recuperação econômica global.

CAFÉ

O vencimento do café arábica para março subiu 3,8%, a 2,3175 dólares por libra-peso, recuperando-se da mínima de um mês e meio vista na segunda-feira, conforme os investidores aproveitaram a oportunidade para entrar novamente no mercado.

“Os preços estavam caindo há um tempo, já na área de 2,20 dólares, e o café é um ativo muito volátil”, disse o analista de commodities Shawn Hackett. “Quando alguns gatilhos técnicos são acionados, há um monte de dinheiro fluindo”, acrescentou.

Operadores disseram, no entanto, que o café arábica, o maior ganhadores entre todas as commodities comumente negociadas em 2021, com um ganho de 76%, ainda estava vulnerável ao rebalanceamento de índices de fundos.

Eles estimam que o Bloomberg Commodity Index, por exemplo, precisa vender cerca de 1% de sua carteira de café para cumprir sua meta de alocação de café. Isso equivale a cerca de 13.000 lotes de venda, segundo operadores.

O café robusta de março caiu 21 dólares, ou 0,9%, para 2.349 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

O açúcar bruto para março fechou praticamente inalterado, a 18,75 centavos de dólar por libra-peso. O contrato encerrou 2021 com alta de 21,9%, mas desde então tem enfrentado dificuldades.

Operadores disseram que o aumento do açúcar foi limitado por enquanto, já que a demanda fraca tem encontrado a oferta adequada e houve melhora nas perspectivas para a próxima safra do maior produtor, o Brasil.

O Brasil tem visto chuvas generalizadas na região centro-sul recentemente.

O açúcar branco para março caiu 1,80 dólar, ou 0,4%, a 495,30 dólares por tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)

