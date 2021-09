Café arábica recua na ICE com previsão de chuvas no Brasil; açúcar também cai

NOVA YORK / LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do café arábica caíram nesta quarta-feira na ICE, depois de um pico de dois meses, em meio a previsões que indicam a possibilidade de chuvas muito necessárias no Brasil nos próximos dias.

Na mesma linha, o açúcar também recuou.

CAFÉ

* O café arábica para dezembro fechou em queda de 5,2 centavos de dólar, ou 2,6%, em 1,934 dólar por libra-peso, após atingir a máxima de dois meses de 1,9945 dólar no início da sessão.

* Os operadores observaram que as previsões indicam chuvas urgentemente necessárias nas áreas de café do Brasil no final desta semana e na próxima, o que pode ajudar a garantir o florada da safra do próximo ano.

* “O mercado meteorológico continuou a manter os preços do café sustentados neste mês, mas pode estar mostrando os primeiros sinais de uma mudança”, disse o Rabobank em um relatório, observando que bons volumes de chuva foram previstos para algumas áreas secas.

* O café robusta para novembro fechou em queda de 44 dólares, ou 2,0%, em 2.116 dólares a tonelada.

* As exportações de café do Vietnã nos primeiros nove meses deste ano devem mostrar uma queda de 4,2% em relação ao ano anterior, para 1,2 milhão de toneladas, conforme dados do governo divulgados nesta quarta-feira.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para outubro fechou em queda de 0,04 centavo de dólar, ou 0,2%, em 18,94 centavos de dólar por libra-peso​​.

* Operadores disseram que uma pequena entrega era esperada, com os contratos em aberto caindo bruscamente esta semana.

* “Uma entrega dessa escala (modesta) sugere que o mercado não está sofrendo nenhuma indigestão generalizada no mercado imediato (spot)”, disse Tobin Gorey, analista do Commonwealth Bank of Australia, observando que o desconto do primeiro contrato diminuiu após atingir o pico de mais de um centavo no início desta semana.

* O volume de contratos em aberto até 28 de setembro era de 10.779 lotes, uma queda de quase 50% em relação ao dia anterior.







* O açúcar branco para dezembro fechou em baixa de 4,80 dólares, ou 0,9%, em 505,00 dólares a tonelada.

(Reportagem de Nigel Hunt e Jessica Resnick-Ault)

