Café arábica estende recuperação e fecha em alta na ICE; açúcar também sobe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de café arábica negociados na ICE fecharam em alta nesta quarta-feira, dando sequência a um movimento de recuperação no mercado, enquanto o açúcar bruto também avançou.

CAFÉ

* O café arábica para setembro subiu 2 centavos, ou 1%, para 2,0735 dólares por libra-peso, estendendo a reação a uma mínima de dois meses de 2,0475 dólares estabelecida na terça-feira.

* O mercado manteve-se sustentado pelo baixo nível atual de estoques certificados, enquanto a colheita no Brasil, maior produtor, está um pouco abaixo do ritmo do ano passado.

* Os estoques certificados pela ICE caíram quase 10.000 sacas nesta quarta-feira, para 759.695 sacas, o nível mais baixo desde agosto de 1999.

* O Brasil embarcou 2,79 milhões de sacas de café em junho, disse o conselho de exportadores Cecafé, quase o mesmo nível visto um ano antes.

* O café robusta para setembro subiu 27 dólares, ou 1,4%, para 1.981 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para outubro subiu 0,45 centavo, ou 2,4%, para 19,14 centavos de dólar por libra-peso, atingindo uma máxima de um mês de 19,20 centavos durante a sessão.

* Os negociantes disseram que o mercado estava maduro para uma correção de alta após a recente liquidação de commodities.

* Também afirmaram que o relatório da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), divulgado na terça-feira, mostrou que a moagem de cana no centro-sul do Brasil foi menor do que o esperado na segunda quinzena de junho, embora o impacto nos preços do açúcar tenha sido compensado pelas usinas usando uma proporção acima do previsto de cana para produzir o adoçante em vez de etanol.

* O açúcar branco para agosto subiu 9,30 dólares, ou 1.6%, para 588,20 dólares por tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)