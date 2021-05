Café arábica dispara em meio a bloqueios na Colômbia e temor com safra do Brasil

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do café arábica negociados na ICE avançaram quase 5% nesta terça-feira, apoiados pela interrupção dos embarques da Colômbia em meio a protestos no país e pela persistência de temores com o tamanho da atual safra brasileira.

O açúcar bruto também avançou.

CAFÉ

* O contrato julho do café arábica fechou em alta de 7,05 centavos de dólar, ou 4,8%, a 1,528 dólar por libra-peso, voltando a avançar em direção à máxima de quatro anos registrada no início deste mês, quando tocou a marca de 1,554 dólar.

* A maior parte das exportações de arábica da Colômbia permanecia bloqueada nesta semana, após protestos contra o governo do país afetarem o fluxo de bens para os portos, disse a federação colombiana de café.

* A entidade estimou que cerca de 900 mil sacas de 60 kg em exportações de café estão “presas” no país em razão dos protestos.

* Operadores ainda citaram preocupações com a produção de arábica do Brasil –o país, maior produtor de café do mundo, colhe uma safra afetada pela seca.

* Compras técnicas também foram relatadas, à medida que o arábica rompeu importantes resistências técnicas.

* O café robusta para julho avançou 56 dólares, ou 3,8%, para 1.515 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O contrato julho do açúcar bruto fechou em alta de 0,22 centavo de dólar, ou 1,3%, a 17,21 centavos de dólar por libra-peso, recuperando-se parcialmente da queda verificada na semana passada.

* Operadores disseram que, embora preocupações com a safra do Brasil persistam, os temores de uma queda no consumo estão ganhando força, especialmente na Índia, muito afetada pela Covid-19.

* Mas eles acrescentaram que por enquanto, diante de um ambiente macroeconômico mais positivo, os preços provavelmente tentarão se consolidar acima dos 17 centavos.

* O plano do governo da Índia de aumentar a mistura de etanol à gasolina irá diminuir o excedente exportável de açúcar do país em dois a três anos, disse o presidente do conselho de uma grande companhia indiana do setor.

* A produção de açúcar da União Europeia deve avançar em 800 mil toneladas em 2021/22, para 14,7 milhões de toneladas, apesar de uma queda marginal no cultivo de beterraba sacarina.

* O açúcar branco para agosto avançou 4,70 dólares, ou 1,0%, para 457,70 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel; reportagem adicional de Julia Symmes Cobb, em Bogotá)

Veja também