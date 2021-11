Café arábica cai na ICE após recente alta; açúcar também recua

LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do café arábica na ICE fecharam em queda nesta segunda-feira, já que o mercado sofreu um pequeno revés depois de ter atingido recentemente sua máxima em quase 10 anos, enquanto os preços do açúcar também caíram.

CAFÉ

* O café arábica para março caiu 2 centavos de dólar para 2,3130 dólares por libra-peso. O mercado atingiu 2,3955 dólares na sexta-feira, a máxima em quase dez anos.

* Operadores disseram que o mercado pode sofrer um revés no curto prazo após seu forte avanço recente, mas o clima permaneceu altista, com as ações da bolsa caindo e os produtores no Brasil relutantes em vender.

* “A rejeição dos preços de 2,40 dólares poderia definir o cenário para preços mais baixos para 2,20 dólares no curto prazo, no entanto, se os preços permanecerem acima de 2,00 dólares, o ímpeto permanecerá no lado positivo”, disse a Sucden Financial em nota sobre dados técnicos do mercado.

* Os estoques certificados caíram novamente tanto para o arábica quanto para o robusta.

* O café robusta para janeiro subiu 6 dólares para 2.251 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para março perdeu 0,2% para 19,76 centavos de dólar por libra-peso, estendendo o recuo do mercado da máxima de quatro anos e meio de 20,69 centavos de dólar atingido na semana passada.

* Operadores disseram que a recente alta do mercado parece ter perdido o ímpeto, limitada por receios de que os preços altos possam estimular mais exportações da Índia.

* “O mercado permanece firme com um bom suporte sendo construído abaixo dos preços atuais. Parece provável que tente voltar à máxima da semana passada, embora as vendas estejam acima de 20,75”, disse um corretor.

* O açúcar branco para março caiu 0,8% para 508,00 dólares a tonelada.

(Reportagem de Nigel Hunt; Reportagem adicional de Marcelo Teixeira)

Saiba mais