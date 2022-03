Café arábica cai mais de 3% na ICE; açúcar bruto fica quase estável

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de café arábica na ICE caíram mais de 3% nesta segunda-feira, com especuladores cortando suas posições compradas nos grãos e expectativa de o clima quente no Brasil acelerar o início da colheita.

CAFÉ

* O café arábica para maio caiu 7,3 centavos de dólar, ou 3,3%, para 2,1455 dólares por libra-peso​​.

* Operadores disseram que o mercado estava na defensiva, com os fundos reduzindo as posições compradas no café arábica.

* Também houve conversas sobre uma possível colheita antecipada da safra de café do Brasil em 2022, já que o clima seco e quente está acelerando a maturação dos frutos, disse o analista Pharos Consultancy em um relatório.

* O café robusta para maio recuou 8 dólares, ou 0,4%, para 2.140 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para maio caiu 0,02 centavo de dólar, ou 0,1%, para 19,59 centavos de dólar por libra-peso.

* Operadores disseram que uma perspectiva de melhoria para a produção na Índia garantiu que o mercado tenha suprimentos suficientes nesta temporada, com um potencial teto nas exportações sem impacto significativo.

* O açúcar branco para maio recuou 7,90 dólares, ou 1,4%, para 554,80 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

