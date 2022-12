Café arábica cai mais de 2% na ICE, açúcar fica quase estável

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 16:33 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os futuros do café arábica na ICE caíram nesta quinta-feira, uma vez que o mercado retomou uma tendência de baixa prolongada após uma máxima recente, enquanto os preços do açúcar sofreram poucas alterações.

CAFÉ

* O café arábica de março caiu 4,15 centavos, ou 2,4%, a 1,6575 dólar por libra-peso. O mercado havia subido anteriormente para uma máxima de quatro semanas de 1,7435 dólar.

* Os revendedores disseram que o mercado continua focado nas perspectivas para a safra do próximo ano no Brasil, com previsões de uma colheita potencialmente grande levando os preços ao menor nível em 16 meses no mês passado.

* A forte produção brasileira provavelmente criará um superávit global e reduzirá o preço em Nova York no próximo ano, disse Roberto Velez, gerente da Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia.

* Um aumento contínuo nos estoques de arábica na bolsa também permaneceu como uma influência de baixa nos preços.

* O café robusta de janeiro subiu 5 dólares, ou 0,3%, para 1.892 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março ficou praticamente estável em 19,62 centavos de dólar por libra-peso.

* O mercado continuou sustentado por um período prolongado de chuva nas regiões sul e sudeste do Brasil, que deve prejudicar o progresso da safra de cana e também impactar as operações de carregamento de açúcar em Paranaguá, o segundo principal porto do país.

* O Brasil exportou 4,07 milhões de toneladas de açúcar em novembro, 53% a mais do que há um ano e o maior volume mensal de 2022.

* O açúcar branco de março fechou em 538,40 dólares a tonelada, estável.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

