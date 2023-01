Café arábica cai 4% na semana, terceira queda semanal consecutiva

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/01/2023 - 21:10 Compartilhe





NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os futuros do café arábica na ICE se recuperaram nesta sexta-feira, mas ainda registraram uma perda de 4,17% na semana, seu terceiro declínio semanal consecutivo, já que as perspectivas de melhora para a safra no Brasil, maior produtor, pesaram sobre os preços.

Não haverá negociação de arábica e açúcar bruto na segunda-feira na bolsa ICE de Nova York, devido a um feriado nos EUA.

CAFÉ





* O café arábica de março fechou em alta de 2,3 centavos, ou 1,5%, a 1,517 dólar por libra-peso. O contrato do primeiro vencimento caiu para 1,4205 dólar na quarta-feira, o valor mais baixo em 20 meses.

* No desempenho acumulado, o mercado caiu 12,28% nas últimas três semanas.

* Operadores disseram que as perspectivas para a safra de arábica no Brasil melhoraram após as chuvas recentes.

* “O fim do período de seca no Brasil aliviou as preocupações com as safras brasileiras”, disse a Fitch Solutions em nota.

* Os corretores observaram que os diferenciais de exportação continuam subindo enquanto os futuros caem, uma indicação de que os agricultores não estão aceitando facilmente preços mais baixos para fechar negócios.

* O café robusta de março subiu 35 dólares, ou 1,9%, para 1.916 dólares a tonelada, com ganho de 5% na semana.





AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março subiu 0,14 centavo, ou 0,7%, a 19,73 centavos de dólar por libra-peso.

* Operadores disseram que o mercado estava subjugado com alguns traders ajustando posições antes do feriado prolongado nos Estados Unidos.

* O Ministério da Fazenda do Brasil anunciou um plano na noite de quinta-feira para restabelecer os impostos federais sobre os combustíveis, mas a decisão final cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O etanol pode ganhar participação de mercado se os impostos forem restabelecidos.

* O açúcar branco de março subiu 8 dólares, ou 1,5%, para 547,30 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

