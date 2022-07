Café arábica avança na ICE após mínima de 9 meses; açúcar também sobe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os futuros do café arábica se recuperaram parcialmente na ICE nesta sexta-feira após uma mínima de nove meses na sessão anterior, ganhando 2,3%, mas a pressão de baixa persistiu com as preocupações sobre o crescimento global e melhores perspectivas de produção no principal fornecedor, o Brasil.

CAFÉ

* O café arábica para setembro fechou em alta de 4,5 centavos, ou 2,3%, a 1,998 dólar por libra-peso, após perder 5,8% na quinta-feira, depois de atingir mínima de nove meses em 1,9495 dólar.

* Negociantes disseram que o mercado ficou sobrevendido após a sessão de quinta-feira, mas citaram os temores de que as geadas possam atingir as áreas de café do Brasil e prejudicar a safra da próxima temporada, juntamente com uma produção melhor do que o esperado nesta temporada e aumento das exportações.

* Nos mercados mais amplos, o dólar americano, visto por muitos como um porto seguro, manteve-se próximo de uma máxima de duas décadas em meio a preocupações com o crescimento global e a inflação. Um dólar forte torna commodities cotadas nesta moeda, como café, mais caras para investidores não americanos.

* O café robusta de setembro caiu 7 dólar, ou 0,4%, para 1.923 dólares a tonelada, tendo atingido seu menor nível em quase um ano em 1.914 dólares.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de outubro subiu 0,28 centavos, ou 1,5%, para 19,25 centavos por libra-peso.

* Os negociantes disseram que o aperto de curto prazo no açúcar branco, ligado em parte às restrições de exportação da Índia, está limitando as perdas em matérias-primas.

* A nova legislação aprovada pelo Congresso brasileiro restabeleceu uma vantagem fiscal para os biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis – uma medida que deve beneficiar o etanol e o açúcar no longo prazo.

* O açúcar branco para agosto expirou subindo 3,00 dólares, ou 0,5%, para 598,60 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)