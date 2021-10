Café arábica avança 2,3% na ICE com foco no clima do Brasil; açúcar também sobe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do café arábica na ICE fecharam em alta de mais de 2% nesta quinta-feira, com o mercado esperando para ver se choveria o suficiente no Brasil nos próximos dias para ajudar no florescimento da safra do próximo ano. Os preços do açúcar também subiram.

CAFÉ

* O café arábica para dezembro fechou em alta de 4,45 centavos de dólar, ou 2,3%, em 1,979 dólar por libra-peso​​.

* Os operadores disseram que ainda existem preocupações de que as condições de seca no maior produtor, Brasil, possam prejudicar o florescimento da safra do próximo ano, embora chuvas estejam previstas para os próximos dias.

* “O mercado continua impulsionado pelo clima no Brasil e pelas interrupções, relacionadas ao Covid, que afetam o comércio na Ásia”, disse a Organização Internacional do Café (OIC) em uma atualização mensal.

* A OIC reduziu sua estimativa para o saldo da oferta global de café em 2020/21 de 2,63 milhões de sacas, no relatório anterior, para 2,38 milhões de sacas.

* Os estoques de arábica na ICE caíram para menos de 2 milhões de sacas pela primeira vez desde maio.

* O café robusta para novembro fechou em alta de 3 dólares, ou 0,1%, em 2.119 dólares a tonelada.

* O foco do mercado de robusta está começando a se voltar para a colheita no Vietnã, maior produtor, que deve começar no próximo mês.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para março fechou em alta de 0,07 centavo de dólar, ou 0,4%, em 19,84 centavos de dólar por libra-peso.

* Os operadores disseram que faltava ao mercado qualquer tendência geral clara, enquanto os volumes de negociação estavam baixos.

* Eles disseram que os especuladores, que estão há mais de um ano no mercado, podem começar a reduzir essa posição se os preços não subirem mais.







* O açúcar branco para dezembro avançou 2,00 dólares, ou 0,4%, em 510,50 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

